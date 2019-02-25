ترامب يغادر الولايات المتحدة لعقد قمة ثانية مع كيم في فيتنام‎

المصدر: أ ف ب

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، مؤكدًا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية ”اير فورس وان“ من قاعدة اندروز عند الساعة 17:34 بتوقيت غرينيتش، متوجهًا إلى القمة التي ستعقد في هانوي، يومي الأربعاء والخميس.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن القمة ستكون ”رائعة جدًا“، مضيفًا: ”نريد إزالة الأسلحة النووية“ من شبه الجزيرة الكورية.

ولخّص مقاربته في تغريدة قال فيها: ”إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعًا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو“.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية، في حزيران/يونيو الماضي، في سنغافورة، حيث وقّعا على اتفاق مشترك رمزي.

وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين إلى فيتنام.