ناشطون يسخرون من قول أردوغان إنه لا يقابل ”شخصًا مثل السيسي“

سخر ناشطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يقابل ”شخصًا مثل السيسي على الإطلاق“.

وبرر أردوغان ذلك بأن ”نظام السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم 42 شخصًا كان آخرهم 9 شبان، وهذا لا يمكن قبوله“.

وأضاف : ”قبل كل شيء يتعين عليه إخراج المعتقلين السياسيين كافة من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي“.

هذا التصريح أثار سخرية معلقين بمواقع التواصل الاجتماعي ذكّر بعضهم أردوغان بأعداد المعتقلين السياسيين تحت حكمه حيث يتجاوز عددهم عشرات الآلاف.

وكتب الناشط قاسم المذحجي: ”#اردوغان لا يريد لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأنه أعدم ٤٤ مصريًّا!. لكنه يتحالف ويلتقي أسبوعيًّا تقريبًا، بقادة النظام الإيراني الذين أعدموا مليونًا ونصف المليون من الشعوب غير الفارسية خاصة #الأحواز خلال أربعين عامًا، ولايزال طابور الإعدام مستمرًّا ولم يتوقف لغاية اليوم.“

وغرَّد ناشطٌ آخر معلقًا على تصريح أردوغان: ”يستخدم الإخوان المغفلين ويقول إنه لا يقابل السيسي، ولكن يقابل المجرم شارون الذي قتل آلافًا من الفلسطينيين؟! ”