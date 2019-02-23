وزير الدفاع التركي: الأمريكيون وافقوا على إتمام خارطة طريق منبج السورية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، موافقة الجانب الأمريكي على منع التأخير في ”خارطة الطريق“ المتعلقة بمدينة منبج السورية، واستكمالها في أقرب وقت.

وقال أكار، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، في واشنطن، إن ”الأمريكيين وافقوا على عدم تأخير خارطة طريق منبج، واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر“.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أنه ”أكد خلال مباحثاته على مسألة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا“.

ولفت إلى أن ”الجانب التركي طرح مسألة تسليم زعيم منظمة غولن وبقية أعضائها“، منوهًا بالقول ”سنواصل متابعة هذه القضية عن كثب خلال الأيام المقبلة“.