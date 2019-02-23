الرئاسة المصرية تكشف الملفات المطروحة في القمة العربية الأوروبية (فيديو)

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، القضايا المقرر طرحها خلال الساعات القادمة بالقمة ”العربية – الأوروبية“، في شرم الشيخ على مدار يومي الأحد والإثنين.

وقال السفير راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه ”على مسؤوليتي“ مساء السبت إن القمة سوف تتضمن حوارًا شفافًا ومفتوحًا تمامًا في جميع القضايا وكل ما يهم القارة الأوروبية والمنطقة العربية، متمنياً أن تكون القمة بداية للحوار الفعال بين المنطقتين العربية والأوروبية.

وأوضح المتحدث أن قضية الإرهاب من الموضوعات التي ستناقش في القمة، بالإضافة إلى مناقشة احتضان بعض الدول عناصر إرهابية على أراضيها فضلًا عن مناقشة أسباب ترك بعض المواقع الإلكترونية في نشاطها لتجنيد العناصر الإرهابية، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تهدد العالم ويجب السيطرة عليها.

وتحدث راضي عن المقاتلين الأجانب الذين يتم نقلهم من كل دول العالم عن طريق الإنترنت رغم أنه يسهل السيطرة على تلك المواقع عن طريق الشركات الأجنبية، كذلك حتمية معالجة الظواهر المصاحبة للإرهاب وللأشخاص القادمين من المناطق المتوترة، قائلاً: ”هناك سيدات وفتيات قادمات من مناطق متوترة ولابد أن يعالجن، إلى جانب تحول الأشخاص العاديين لرفض كل شيء، وهو ما يعرف بالتطرف الذاتي الذي يتطور إلى ظاهرة الذئاب المنفردة“.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن قضية الهجرة غير الشرعية ستناقش في قمة شرم الشيخ، لا سيما أن مصر لديها تجربة ناجحة في التصدي لها ومنع التسلل لأوروبا واستطاعت ضبط حدودها بشكل كبير.

يذكر أن أعمال القمة العربية الأوروبية تنطلق غدًا الأحد بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ويشارك في أعمال القمة 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين، تحت شعار ”الاستثمار في الاستقرار“.