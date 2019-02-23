54 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر

كشف عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، بلغت 54 مليار دولار، منها 44 مليارًا استثمارات للشركات التي يتشارك بها سعوديون في مصر، والبالغ عددها 5392 شركة.

وأوضح محفوظ خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، أن ”استثمارات الحكومة السعودية تبلغ 10 مليارات دولار، تمول من صندوق الاستثمارات العامة“، مشيرًا إلى أن ”القطاعات التي تستثمر فيها السعودية هي الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقاري والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك“.

وبين بأن أهم المشروعات السعودية الحديثة في مصر المعلن عنها، من خلال شركة أكوا باور السعودية، هي ”تنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، إضافة إلى قيام شركة سوديك بتنفيذ مشروعها فى منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان باستثمارات تزيد على 20 مليار جنيه“.

وكشف عن إعلان شركة جولد بيراميدز بلازا افتتاح فندق فيرمونت في شرم الشيخ والبدء في المراحل الجديدة لمشروعي جولدن كوست بشرم الشيخ وسيتي ستارز الساحل الشمالي باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، وإعلان شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة بن لادن السعودية عن استثماراتها العقارية في مصر بقيمة 16 مليار جنيه.

وذكر محفوظ بأن شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، أعلنت بأنه سيتم افتتاح مولات تجارية جديدة في كل من طنطا ومدينة المنصورة في مدينة القطامية باستثمارات تزيد عن 8 مليارات جنيه.

وأعلنت مجموعة البترجي الطبية السعودية عن تنفيذ مشروعها الجديد في مصر لإنشاء المدينة الطبية بالشيخ زايد والإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن شركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعى، أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه لمشاريعها الزراعية في منطقة توشكى.

وأعلنت مجموعة إيدج القابضة التابعة لمجموعة المشارق السعودية، عن ضخ مبلغ 26 مليار جنيه استثمارات عقارية جديدة بمصر خلال الـ3 سنوات المقبلة، فيما أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار.