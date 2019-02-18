للمرة الثانية.. بولندا تستدعي السفيرة الإسرائيلية لـ“التوبيخ“

استدعت وزارة الخارجية البولندية، الإثنين، السفيرة الإسرائيلية، آنا أزاري، في العاصمة وارسو؛ للتوبيخ؛ بعد تصريحات للقائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وهذه هي المرة الثانية في غضون 4 أيام يتم فيها استدعاء أزاري من قبل الخارجية البولندية؛ بعد احتجاجات الجمعة على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: ”تم استدعاء سفيرة إسرائيل في وارسو، آنا أزاري، إلى وزارة الخارجية البولندية، اليوم؛ بهدف توبيخها بسبب أقوال القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس“.

وأضافت أن بولندا احتجت على أقوال كاتس، بأن ”البولنديين رضعوا اللاسامية من حليب أمهاتهم“، موضحة أن السلطات البولندية اعتبرت هذه الأقوال عنصرية وغير مقبولة“.

وأشارت إلى أن الحكومة البولندية، ”طالبت بأن يتراجع الوزير كاتس عن هذه الأقوال كشرط لمشاركة وارسو في مؤتمر فيشيغراد الذي ستبدأ أعماله في القدس اليوم“، لافتة إلى أن ”سفيرة بولندا في تل أبيب، أوضحت أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي يتردد في اتخاذ قرار فيما إذا كان سيوفد وزير خارجيته لهذا المؤتمر أم لا، وذلك في انتظار رد إسرائيلي لائق“.

وأعلن نتنياهو، الأحد، تكليف كاتس، وزير المواصلات، بمهمة القائم بأعمال وزير الخارجية، بعد أن تولى نتنياهو هذا المنصب لسنوات.

ويوم الجمعة، تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية في وارسو للتوبيخ؛ بعد تصريحات لنتنياهو اتهم خلالها البولنديين بالتعاون مع النازيين إبان المحرقة “ الهولوكوست“، لكن نتنياهو أوضح أن تصريحاته تم تحريفها.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس الوزراء أندريه بابيش، قوله إن اجتماع فيشغراد، ألغي بعد انسحاب بولندا.

ونقلت الوكالة عن بابيش قوله، إن مناقشات ثنائية ستجرى بدلا من ذلك، فيما قد يحدد موعد آخر للقمة يكون في النصف الثاني من العام الجاري.