روسيا: مؤتمر ”وارسو“ هدفه تأسيس تحالف معادٍ لإيران

اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن عقد مؤتمر حول الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية وارسو، يهدف إلى ”تشكيل تحالف معادٍ لإيران بالمنطقة“.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتستضيف وارسو، لليوم الثاني على التوالي، أعمال مؤتمر حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، في اجتماعات تأتي ”مواجهة“ إيران على رأس أجندتها.

وقال نيبيزيا: ”نحن لا نشارك في أعمال هذا المؤتمر.. إن ما يحدث حاليًا في وارسو هو محاولة تشكيل تحالف معادٍ لإيران، ومن المؤكد أن هذا طريق خاطئ للغاية“.

وحول إعلان وزير الخارجية الفنزويلي، غورغي أريازا، تشكيل تجمّع دولي جديد للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، قال السفير الروسي: ”نحن هنا لا نتحدث عن تدخل عسكري“.

وتابع: ”ستكون هناك خطوات سيتخذها هذا التجمع في الأيام المقبلة، وهو بالمناسبة ليس المقصود منه التعامل فقط مع أزمة فنزويلا، بل الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وعن القانون الدولي بشكل عام“.

وحول الأزمة الإنسانية في فنزويلا، لفت إلى أن ”الإشكال يكمن في أن المساعدات الإنسانية يتم استخدامها كأداة سياسية بغرض تحقيق أهداف أكثر سوءًا من الأزمات الإنسانية ذاتها“، دون تفاصيل.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن طبيعة الإجراءات التي يعتزم التجمع الجديد اتخاذها في الأيام المقبلة، تحفّظ نيبيزيا عن الإفصاح عن أي تفاصيل بهذا الشأن ”في الوقت الحالي“.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذُ 23 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه ”رئيسًا مؤقتًا“ للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.