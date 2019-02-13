أنتوني جوشوا يحدد موعد مواجهة الأمريكي جاريل ميلر في نيويورك.. تعرّف عليه

أعلن الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل، اليوم الأربعاء، أنه سيواجه متحديه الأمريكي جاريل ميلر في نيويورك في أول يونيو/ حزيران.

وكان من المقرر أن يدافع جوشوا عن ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية، على استاد ويمبلي في لندن يوم 13 أبريل/ نيسان، ضد منافس غير معلن، لكن هذا النزال بدا مستبعدًا منذ فترة.

وقال جوشوا، الذي لم يهزم من قبل، في تسجيل مصور عبر يوتيوب: ”في أول يونيو، سأسافر إلى ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك. سأكون هناك للتنافس مع جاريل ميلر“.

وأضاف الملاكم، البالغ من العمر 29 عامًا: ”سأدافع عن ألقابي في نيويورك“.

وألقى جوشوا باللوم على ”أمور سياسية في الملاكمة“ في عدم مواجهة الأمريكي ديونتاي وايلدر بطل مجلس الملاكمة العالمي، يوم 13 أبريل/ نيسان؛ من أجل توحيد ألقاب الوزن الثقيل.

وتابع جوشوا الذي حقق 22 فوزًا في مسيرته الاحترافية تضمنت 21 بالضربة القاضية: ”لذا كان علينا البحث عن بدائل أخرى وجاء جاريل ميلر“.

ويخلو سجل ميلر أيضًا من الهزائم، إذ انتصر في 23 نزالًا وتعادل مرة واحدة.

وفاز جوشوا على فلاديمير كليتشكو باستاد ويمبلي، في أبريل/ نيسان 2017، ثم واجه كارلوس تاكام وجوزيف باركر في ويلز قبل العودة إلى ويمبلي ليهزم ألكسندر بوفتكين في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقبل ذلك، خاض جوشوا الفائز بذهبية أولمبياد 2012 في وزن فوق الثقيل مواجهات حول بريطانيا، بما في ذلك مانشستر وقاعة أرينا ‭02‬ في لندن.

وقال: ”ويمبلي الأقرب إلى قلبي، إنه مكان رائع، لقد قاتلت في قاعات صغيرة وأخرى كبيرة، لكن خوض نزالات في استادات شيء مبارك. لكن الآن حان وقت التغيير“.