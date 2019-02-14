بومبيو: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من دون مواجهة إيران.

وأضاف بومبيو، لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر دولي في العاصمة البولندية وارسو: ”لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون مواجهة إيران، إن هذا غير ممكن“.

من جهته، قال نتنياهو للصحفيين إنه يشكر الإدارة الأمريكية على تنظيم هذا المؤتمر ”غير العادي“.

وتابع ”لقد كان أمس نقطة تحول تاريخية، ففي غرفة جلس فيها نحو 60 وزير خارجية ومسؤولون.. جلس رئيس وزراء إسرائيل ووزراء خارجية دول عربية أساسية معًا وتحدثوا بصوت واضح ضد التهديد المشترك للنظام الإيراني“.

ومضى نتنياهو إلى القول ”أعتقد أن هذا يمثل تغييرًا وخطوة مهمة لمواجهة التهديدات وفرص التعاون التي تمتد إلى ما هو أبعد من الأمني إلى كل مناحي حياة السكان في الشرق الأوسط. وهذا حدث هنا في وارسو“.

وبدأ أمس مؤتمر وارسو حول الأمن في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وغربية إضافة إلى إسرائيل، ويتوقع أن ينتهي المؤتمر اليوم.