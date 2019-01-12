محمد بن زايد يلتقي مايك بومبيو في أبوظبي ‎(صور)

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء يوم السبت، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في خامس محطة له ضمن جولة تشمل 9 دول عربية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن محمد بن زايد استقبل بومبيو في أبوظبي، واستعرض معه مجالات التعاون وتنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وبحسب المصدر، ناقش الجانبان “عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.

والإمارات، ثاني دولة خليجية وخامس دولة شرق أوسطية يزورها بومبيو، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين، في جولة تشمل أيضًا السعودية وقطر وعُمان والكويت.

وتأتي جولة بومبيو بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بسحب قوات بلاده من سوريا.

وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لبومبيو منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كلًا من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.