ظريف يعلق على الهجوم الانتحاري الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني‎

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على الهجوم الانتحاري الذي استهدف، اليوم الأربعاء، حافلة لقوات الحرس الثوري وأسفر عن مقتل 20 عنصرًا وإصابة مثلهم.

وكتب ظريف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أليس من قبيل المصادفة أن تتعرض إيران للإرهاب في نفس اليوم الذي يبدأ فيه مؤتمر وارسو؟ خاصة عندما تهتف مجموعات من نفس الإرهابيين من شوارع وارسو وتدعمها برامج تويتر؟ يبدو أن الولايات المتحدة تتخذ دائمًا نفس الخيارات الخاطئة، ولكنها تتوقع نتائج مختلفة“، بحسب نص تغريدته.

في السياق، نسبت وكالة فارس للأنباء إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله: إن الجمهورية الإسلامية ستنتقم من منفذي هجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري وخلّف ما لا يقل عن 20 قتيلًا.

ونقلت فارس عن قاسمي قوله: ”الجيش.. والمخابرات.. سينتقمان لدماء شهداء هذا الحادث“.

وتستضيف العاصمة البولندية وارسو، يومي الأربعاء والخميس، مؤتمرًا دوليًا لمناقشة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما أشارت تقارير إخبارية إلى تركيز المؤتمر على الأنشطة المخربة للنظام الإيراني في المنطقة.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بوقوع هجوم انتحاري استهدف حافلة تقل عناصر من قوات معسكر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري، على طريق مدينتي خاش-زاهدان الواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل 20 عنصرًا من الحرس الثوري وإصابة مثلهم، فيما أكدت وكالة ”أنباء فارس“ الإيرانية أن تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام أعلن مسؤوليته عن الهجوم.