ظريف مهاجمًا مؤتمر وارسو: ”ولد ميتًا“

المصدر: ا ف ب

وصف وزير خارجية إيران جواد ظريف، اليوم الأربعاء، مؤتمر وارسو الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبولندا وتشارك فيه ستون دولة حول إيران والشرق الأوسط، بأنه ”ولد ميتًا“.

وتعليقًا على المؤتمر قال ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران ”إنه مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران“.

وقال إن واشنطن لا يهمها مطلقًا أن يكون المؤتمر منبرًا لتبادل الآراء بين الدول الستين المشاركة.

وأضاف بقوله: ”أعتقد أن حقيقة أنهم لا يهدفون إلى إصدار أي نص متفق عليه، ولكن بدلًا من ذلك يحاولون استخدام تصريحاتهم نيابة عن الجميع، يظهر أنه ليس لديهم أي احترام هم أنفسهم لهذا المؤتمر“.

وتابع قائلًا: ”أنت لا تحضر في العادة 60 بلدًا ودولة للتحدث نيابة عنهم، هذا يشير إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك ما يمكن أن يكسبوه من هذا الاجتماع“.

ولا يزال معظم جدول المؤتمر غامضًا وسط انقسامات عميقة حول السياسة المتعلقة بالمنطقة، إذ تبنّت واشنطن العداوة العميقة تجاه إيران.

وسيمثل واشنطن نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن الدول الأوروبية الحليفة الكبرى ستشارك على مستوى منخفض.

وستُعقد الجلسة الرئيسية غدًا الخميس ويلقي فيها بنس وبومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمات أمام المشاركين.