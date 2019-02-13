مقتل 41 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني بتفجير انتحاري (فيديو)

قالت وكالات أنباء إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، إن 41 عنصرًا من الحرس الثوري قتلوا في هجوم انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم بمدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأكدت وكالة فارس وإرنا الحكوميتين أن الهجوم استهدف الحافلة، بينما كانت على الطريق الرابط بين مدينة خاش وزاهدان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام أعلن مسؤوليته عن الهجوم.