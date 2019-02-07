أمريكا تهاجم ألمانيا بحدة إثر تسليمها متهمًا بـ”الإرهاب” لتركيا‎

المصدر: أ ف ب

انتقدت الولايات المتحدة بشكل حاد ألمانيا، اليوم الخميس؛ إثر تسليمها تركيا متهمًا بالتطرف صدرت بحقه اتهامات في واشنطن؛ بسبب دوره في مقتل جنديين أمريكيين.

وحُكم على آدم يلماز التركي في عام 2010 في ألمانيا بالسجن 11 عامًا؛ “لعضويته في خلية متطرفة كانت تخطط لشن هجمات في السارلاند، في جنوب غرب البلاد”.

وكان القضاء الأمريكي اتهم يلماز بلعب دور في هجوم بالقنابل عام 2008 في إقليم خوست بأفغانستان، أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجرح 11 آخرين.

وقدمت الولايات المتحدة طلب تسليمه لكي يتسنى لها محاكمته، ولكن محكمة ألمانية أمرت بنقله إلى تركيا؛ إثر انتهاء مدة العقوبة.

وقال وزير العدل الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتكر، في بيان شديد اللهجة: “نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار الألماني”.

وأضاف: “لقد ساعدت الحكومة الألمانية عمدًا يلماز في الإفلات من العدالة عن طريق ترحيله بطائرة إلى تركيا”، متهمًا برلين بـ”رفض تحمل مسؤولياتها، وانتهاك معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن وإضعاف حكم القانون”.

إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا ألمانيًا قال، رافضًا الكشف عن هويته: إن “عملية التسليم قررتها محكمة مستقلة، كما أنها تستوفي معايير القانون”.

وتمت مناقشة هذه المسألة، يوم الأربعاء، خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لواشنطن، بحسب ما ذكرت تقارير وسائل إعلام أميركية.

ويسود التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.