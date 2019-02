تقرير: الآلاف في سجون تركيا بتهمة “الإرهاب” بسبب “ورقة دولار”

أظهر تحقيق استقصائي، نشرته مؤسسة الرصد السويدية “نورديك مونيتور”، وجود آلاف المعتقلين في السجون التركية بتهمة حيازة ورقة نقدية من فئة دولار واحد، كون حيازة هذه الورقة تعتبر من قبل المحاكم التركية، شيفرة تعارف وتواصل بين أتباع رجل الدين المعارض، فتح الله غولن، المقيم بأمريكا، والمتهم الرئيسي بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

ونشر التحقيق الذي صدر الاثنين، صورًا للعملة الأمريكية من فئة الدولار، مثبتة في أحراز المحاكم باعتبارها شواهد إثبات في أحكام السجن التي صدرت على صحفيين ونشطاء وأكاديميين، وكذلك على موظف في وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية يحمل جنسية تركية مزدوجة.

وكشفت استقصاءات مؤسسة الرصد السويدية عن أن “المحاكم التركية بعد أن تبلغت في أعقاب المحاولة الانقلابية 2016 بأن جماعات غولن استخدموا ورقة الدولار للتعرف على بعضهم، أضحت مرتبكة في تحديد أي ورقة دولار هي المقصودة بالتجريم، فبنك الاحتياطي الفيدرالي أصدر 12.1 بليون ورقة من هذا النوع، بحسب بيانات نهاية 2017، وينوي خلال 2019 استبدال 2.5 بليون ورقة منها، ما يعني أن الملايين من الأشخاص حاملي هذه الأوراق النقدية من فئة الدولار، هم في نظر الأمن والقضاء التركي مشاريع إرهابيين”.

1) Turkey’s war on the US one dollar bill to justify persecution of its critics https://t.co/d4wGIYbWgq pic.twitter.com/60yIRbR2Xh

