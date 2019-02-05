مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير إسرائيلي

اقتحم مستوطنون بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في تصريح مقتضب: إن “أرئيل اقتحم المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المتطرفين”.

وقد قام أرئيل بجولة في باحات المسجد الأقصى قبل المغادرة.

واعتاد أرئيل على اقتحام المسجد الأقصى شهريًا، كان آخرها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز 2018 لأعضاء الكنيست (البرلمان) باقتحام المسجد الاقصى مرة كل 3 أشهر. ولكن الشرطة الإسرائيلية سمحت لاحقًا للسياسيين الاسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريًا بعد التنسيق معها.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.