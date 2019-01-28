الحاخام المتطرف يهودا غليك يقيم طقوس زفافه في المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، يهودا غليك، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، وتجوّل في ساحاته برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “معًا” الفلسطينية، عن مصادر محلية قولها إن غليك التقط صورًا، وبث فيديو مباشرًا عبر هاتفه، لطقوس تلمودية أقامها بمناسبة زفافه، حيث شاركته خطيبته في الاقتحام.

وأضافت المصادر، أن أكثر من 75 مستوطنًا متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى، وسط حراسة من قوات الاحتلال، وأدوا شعائر دينية وسط احتجاجات من الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف إدعيس، إن احتفال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، يهودا غليك، بزفافه داخل القدس مستفز لمشاعر المسلمين، مطالبًا بلجم تحركات المستوطنين واستباحة الأقصى.

وأضاف إدعيس، في تصريح صحفي، أن اقتحامات الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية، بدأت تأخذ منحى خطيرًا، وهي في تصاعد لشكل يوميّ، بحماية قوات الاحتلال وإشرافها.

وشدد إدعيس، على أن هذه التحركات والاقتحامات، تأتي في سياق تهويد القدس وتعزيز الدعاية الانتخابية، حيث يتم استغلال المسجد الأقصى من قبل الساسة الإسرائيليين والمستوطنين ترويجًا لدعايتهم الانتخابية، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى وصلت لأكثر من 30 اعتداءً خلال الشهر الجاري.

بدوره، قال قال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن “غليك اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من اليهود المتطرفين، وتجول في باحات المسجد الأقصى قبل المغادرة”.