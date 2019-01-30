روحاني يُعلّق “فشله” على “شماعة” الضغوطات الأمريكية

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن معظم المشاكل التي تواجهها إيران جاءت نتيجة ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في حديث أدلى به روحاني للتلفزيون الإيراني، على هامش زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني جنوب طهران.

وقال روحاني “إن معظم المشاكل التي نواجهها سببها الضغوطات الأمريكية، ولا ينبغي أن يوجه اللوم للحكومة الإيرانية، ولابد من إدانة الولايات المتحدة بدلاً من توجيه الإدانة واللوم للحكومة”.

وأوضح أن أمريكا تعرضت لخسائر سياسية وأخرى قانونية مؤخرًا، متوعداً إياها بخسارة اقتصادية قريبة في ظل حربها التي وصفها بـ”الظالمة ضد الشعب الإيراني”.

ويرى المراقبون، أن تصريحات روحاني تحمل “انتقادًا” للتيار المتشدد، الذي يحمّل بدوره روحاني مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية.

ويوم الثلاثاء الماضي، انتقد وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، بعض الأفراد والتيارات السياسية التي “ترى أن العقوبات لم يكن لها تأثير كبير”.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن علوي قوله، إن “بعض الجهات الداخلية تشير إلى أن العقوبات لم يكن لها تأثير كبير، لكن مشاكل البلاد الاقتصادية سببت نقص الإدارة وعدم المسؤولية”.

وتأتي تصريحات الحكومة الإيرانية، بعد انتقادات وجهها القيادي البارز والنائب عن التيار المتشدد علاء الدين بروجردي، لأداء حكومة روحاني، معتبرًا أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران ناجمة عن سوء الإدارة من الداخل وليس العقوبات الأمريكية المفروضة.

ويشير إلى أن حجم العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الإيرانية يمثل ما بين 20 إلى 30%، بينما الجزء الأكبر لهذه الأزمة يتمثل في سوء الإدارة من الداخل.