موجة صقيع قطبية تضرب شمال الولايات المتحدة

ضربت موجة صقيع استثنائية قسمًا كبيرًا من شمال الولايات المتحدة مع تساقط ثلوج ودرجات حرارة قطبية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ما تسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية وفي عمل الإدارات.

وصدر الإنذار من صقيع قطبي، اعتبارًا من الإثنين، في عدة ولايات تقع في وسط غرب الولايات المتحدة، من داكوتا الشمالية وصولًا إلى أوهايو والتي يمكن أن تسجل درجات الحرارة الأدنى منذ عشرة أعوام، بحسب محطة الطقس “ويثير تشانيل”.

ويرتقب أن تصل الرياح الآتية من شمال غرب البلاد إلى الساحل الشرقي للبلاد في وقت لاحق خلال الأسبوع.

وبلغت درجة الحرارة في مطار مينيابوليس-سانت بول 32 درجة مئوية تحت الصفر، الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية التي تتوقع انخفاض درجات الحرارة حتى صباح الجمعة.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشكك في آثار الأنشطة البشرية على ظاهرة الاحتباس الحراري، السكان اعتبارًا من مساء الإثنين في تغريدة على “تويتر”.

وكتب الرئيس: “في منطقة الوسط الغربي للبلاد، بلغت درجات الحرارة 51 دون الصفر، وهي أقوى درجات صقيع تسجل”، مضيفًا بلهجة ساخرة: “ما يحصل مع الاحتباس الحراري العالمي؟ رجاء عد سريعًا نحن بحاجة إليك”.

وبالنسبة لشيكاغو فستكون تلك المرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 1994، بحسب إحصاءات محطة الطقس، وفي مطار أوهير في المدينة المعروفة بأنها “مدينة الرياح”، تتساقط الثلوج يوميًا منذ 17 كانون الثاني/يناير؛ أي لمدة 13 يومًا متتالية، وهو رقم قياسي منذ شتاء 1978-1979.

وستترافق موجة الصقيع مع رياح قوية، ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في داكوتا الشمالية، بين الثلاثاء والخميس، بحسب مصلحة الأرصاد.

وتسبب الصقيع الذي ترافق مع سقوط ثلوج بكثافة، اعتبارًا من الإثنين، بإغلاق مدارس في ويسكونسين وميشيغان وانديانا وايلينوي وايوا، فيما ألغت الكنائس والمراكز الاجتماعية أنشطتها.

كما تم إلغاء أكثر من ألف رحلة، الإثنين، في مطاري شيكاغو، ثالث مدينة في الولايات المتحدة.

وفي كندا، بلغت سماكة الثلوج 30 سنتيمترًا في تورونتو منذ بداية الأسبوع، ما تسبب باضطرابات في حركة النقل في العاصمة الاقتصادية للبلاد، مع زحمة سير وتعليق العمل في عدة خطوط باصات وترامواي، فيما تم تأخير أو إلغاء عشرات الرحلات في مطاري المدينة.

وكانت العاصفة تتجه صباح الثلاثاء نحو الشرق وبدأت تضرب مونتريال مع رياح بلغت سرعتها أكثر من خمسين كلم في الساعة، ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويستعد شمال شرق الولايات المتحدة أيضًا، اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، لتساقط الثلوج للمرة الأولى، وفي منطقة واشنطن، يرتقب أن تغلق الإدارات الفدرالية والمدارس أبوابها قبل ساعتين من الموعد المعتاد.

وستتدنى درجات الحرارة مساء على أن تتشكل طبقات من الجليد، ويرتقب أن يصل سوء الطقس إلى كارولاينا الشمالية.