قائد بالحرس الثوري الإيراني يتهم عددًا من كبار المسؤولين بالتبعية للغرب

اعتبر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، أمیر علي حاجي زاده، أن ما تشهده إيران من أزمات يعود إلى ضعف المسؤولين في إدارة الدولة، متهمًا عددًا من كبار المسؤولين بالتبعية للغرب.

وقال حاجي زاده، اليوم الجمعة، خلال كلمة له في لقاء لإحياء ذكرى الثورة الإيرانية بمحافظة فارس (جنوبي البلاد): “إننا اليوم نفتقر لمديرين ومسؤولين أكفاء، فيما هناك عدد منهم يتبع الغرب ويعمل على منع تقدم البلاد”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وأضاف حاجي زاده: “إن الاختيارات الخاطئة للمسؤولين أحد أسباب ما نشهده من مشكلات، أفليس لدينا رجال مثل قاسم سليماني يعملون في الاقتصاد؟”، بحسب تعبيره.

وتشهد إيران أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة ازدادت حدتها عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على طهران نتيجة انسحابها من الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي.