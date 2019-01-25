فرنسا تلوّح بفرض عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران، ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأضاف لو دريان للصحفيين، ملوحًا بفرض عقوبات جديدة، “نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة، وهم يعرفون ذلك”.

وكان دبلوماسيون قد قالوا في وقت سابق لرويترز، إن فرنسا وبريطانيا ودولًا أوروبية أخرى، تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وأشار ثلاثة دبلوماسيين، إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.