أردوغان “مصدوم” من موقف ترامب إزاء التطورات بفنزويلا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه أصيب بالصدمة جرّاء تصريح لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اعترف فيه برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو “رئيسًا انتقاليًا”، بدلًا من “نيكولاس مادورو” المُنتخب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أردوغان: “كشخص يؤمن بالديمقراطية، فإن تصريح ترامب أصابني بالصدمة”.

وشدد الرئيس التركي على أن مادورو فاز بالرئاسة عبر صناديق الانتخاب.

وأضاف أردوغان، أن الرئيس الفنزويلي مادورو “اتصل بنا دون تأخر للإعراب عن دعمه؛ إثر محاولة 15 يوليو/تموز 2016 الانقلابية الفاشلة”.

واعتبر أن عدم احترام نتائج الانتخابات ينافي المبادئ الديمقراطية، وأن على “الذين يكافحون من أجل الديمقراطية الوقوف إلى جانب نتائج صناديق الاقتراع”.

وأكد الرئيس التركي ثقته بقدرة الرئيس الفنزويلي تجاوز الأزمة، وبوقوف الشعب “وراء قائده الذي انتخبه، سيما إذا واصل مادورو الصمود والسير في الطريق الذي يؤمن به”.