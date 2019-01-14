ترامب وأردوغان يناقشان إقامة منطقة آمنة شمال سوريا‎

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا اليوم الاثنين، إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

وأضافت الرئاسة أن الزعيمين أكدا خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنجاز خارطة طريق بلدة منبج الحدودية السورية وعدم إتاحة الفرصة للعناصر الراغبة في عرقلة الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا.

ويأتي الاتصال بعد ساعات على تغريدة لترامب على موقع ” تويتر” توعد فيها بتدمير اقتصاد تركيا إذا أقدمت على مهاجمة الأكراد في سوريا.

وكثّفت أنقرة تواجدها العسكري في سوريا وقرب الحدود، بالتزامن مع إعلان أردوغان عن قرب بدء عملية عسكرية لطرد المسلحين الأكراد المدعومين من واشنطن من منطقة شرق الفرات.