أمريكا تطالب روسيا بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز

طالبت الولايات المتحدة روسيا اليوم الإثنين، بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز الموجهة، قائلة إنه يمثل “انتهاكًا مباشرًا” لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، واتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة، روبرت وود، أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة:”تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات”.

وأضاف: “لا بد أن تدمر روسيا وبشكل يمكن التحقق منه جميع صواريخ إس.إس.سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها، كي تعود للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”، مكررًا خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من المعاهدة المبرمة العام 1987 في أوائل فبراير/ شباط.