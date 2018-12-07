مسؤولة أمريكية: على روسيا إلغاء أو تعديل صواريخ تنتهك معاهدة الحد من التسلح

قالت مسؤولة أمريكية بارزة الخميس، إن على روسيا إلغاء صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية من طراز (9إم.729) وقاذفات تلك الصواريخ، أو تعديل مداها لتعود للالتزام بمعاهدة للحد من التسلح ترجع لعهد الحرب الباردة، وتجنب انسحاب الولايات المتحدة منها.

وأضافت أندريا تومسون، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي: “إما أن تتخلصوا من النظام ومن القاذفات، أو تغيروا النظام حتى لا يتخطى المدى”.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، أنها تمهل روسيا 60 يومًا لإنهاء ما تعتبره واشنطن انتهاكًا منها لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة العام 1987، وإلا فإنها ستبدأ الانسحاب من المعاهدة.