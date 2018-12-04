تقرير: روسيا تطلق سلاحًا سريًا في الفضاء

كشف تقرير حديث عن قلق المخابرات الأمريكية من إطلاق روسيا سلاحًا فضائيًا سرًا، بعد أن أطلقت موسكو 5 أقمار اصطناعية بدلًا من الأربعة المعلن عنها.

ورصد الجيش الأمريكي انطلاق 5 أجسام مدارية من صاروخ روسي بدلًا من الأربعة المعلن عنها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتقد مركز العمليات الفضائية المشتركة في الولايات المتحدة “CSPOC”، أن هذا قد يرجع إلى انقسام الجزء العلوي من الصاروخ إلى قسمين، أو نتيجة محاولة إطلاق روسيا سلاحًا مداريًا سرًا.

هذا وكان من المفترض أن يحمل الصاروخ الذي أطلق من غرب روسيا، 3 أقمار اصطناعية جديدة للاتصالات، والجزء العلوي من الصاروخ إلى المدار، ولكن معدات الولايات المتحدة رصدت 5 أجسام بدلًا من 4.

ووفقًا للخبراء، من المعتاد أن تسعى الدول السيادية إلى وضع الأقمار الاصطناعية في المدار دون معرفة المنافسين الأجانب حولها، ولكن هذا الإطلاق الأخير كان مثيرًا للقلق بشكل خاص، نظرًا لاتهام روسيا بإطلاق أقمار تجسس مسلحة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للعمليات المدارية لبلدان أخرى.

وتستطيع هذه الأقمار المسلحة تدمير الأقمار الأخرى من خلال دفعها إلى الغلاف الجوي للأرض، وفي وقت سابق من هذا العام، حذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى الأمم المتحدة، من أن النشاط غير المعتاد في الفضاء من قِبل روسيا، قد يكون دليلًا على أن البلاد تعد نظامًا ليزريًا حربيًا، قادرًا على تعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية.

هذا وتعمل الولايات المتحدة على خطة مماثلة لنقل جيشها إلى الفضاء في مبادرة تتضمن فرعًا عسكريًا أمريكيًا مخصصًا للفضاء، حتى تتفوق على الدول المنافسة في سباق التسلح.