قبل قمة مرتقبة.. محادثات أمريكية كورية في واشنطن

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعتزمان إجراء محادثات رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع على أقرب تقدير، لبحث عقد قمة ثانية بين زعيمي البلدين بعد جمود طويل للمحادثات النووية.

ونقلت صحيفة “تشوسون إيلبو” عن مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات، أن الاجتماع الذي سيرأسه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونغ تشول، سيعقد يوم الخميس أو يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يتفق الجانبان على موعد ومكان عقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وإنه من المرجح أن يلتقي ترامب مع المبعوث الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أيضًا عن مصدر دبلوماسي قوله، إن بومبيو وكيم يونغ تشول سيلتقيان هذا الأسبوع.

وقال مراسل لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية على “تويتر” نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، إن وفدًا كوريًا شماليًا قد يزور الولايات المتحدة قريبًا ربما هذا الأسبوع.

وأضاف نقلاً عن المصدر، أن ترامب بعث برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي وتم تسليمها باليد في مطلع الأسبوع.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في سول على التقارير.

ورغم أن البيت الأبيض لم يعلق على تقرير الصحيفة الكورية الجنوبية، رد مسؤول في وزارة الخارجية قائلاً:”ليست هناك أية اجتماعات كي نعلن عنها”.

وإذا تأكدت التقارير، فقد يعني اجتماع الأسبوع الحالي، أن الجانبين اقتربا من التوصل لتسوية بعد شهور من الجمود بشأن كيفية المضي قدمًا تجاه إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.