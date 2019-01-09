طهران تستدعي 6 دبلوماسيين أوروبيين احتجاجًا على دعم عقوبات ضدها

قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن وزارة خارجية بلادها استدعت، الأربعاء، 6 دبلوماسيين أوروبيين احتجاجًا على دعم بلادهم لعقوبات أوروبية ضد طهران.

والثلاثاء، أدرج الاتحاد الأوروبي إيرانيين اثنين، وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، ويشمل القرار تجميد أصول، وينفذ اعتبارًا من الأربعاء.

وقال الاتحاد، إن القراره يأتي “ردًا على هجمات خططت لها إيران وأحبطت مؤخرًا على أراض أوروبية”.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) إنّ رد الوزارة “كان قاسيًا ضد 6 دبلوماسيين بينهم سفراء أوروبيين، وقائمين بالأعمال، أيدوا قرار الاتحاد بفرض عقوبات ضد طهران”.

وأضاف المصدر: “بما أن ادعاءاتهم غير مقبولة ولجأوا (الدبلوماسيون) لأساليب غير لائقة، فقد انتهى الاجتماع (في الوزارة)، في أقل من 10 دقائق”.

وفيما لم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم، أشارت “إرنا” إلى أن “طهران ستتخذ قرارًا مهمًا بالخصوص”.

والثلاثاء، اتهمت هولندا، إيران “باغتيال معارضين إيرانيين اثنين على أراضيها عامي 2015 و2017″، وانضمت إليها فرنسا والدنمارك في الادعاء بأن طهران “خططت لشن هجمات أخرى في أوروبا”.