أوروبا تقرُّ عقوبات على المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات الاغتيال‎

قال وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسن، اليوم الثلاثاء:”إن الاتحاد الأوروبي أقرَّ عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات في أوروبا.

وأضاف على “تويتر”:”اتفق الاتحاد الأوروبي لتوّه على فرض عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية، وهذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا”.‎

وكان جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي قد اتَّهم المخابرات الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالوقوف وراء خطة لاغتيال مجموعة من المعارضين الإيرانيين في الدنمارك.

وقال رئيس الجهاز، فين بورك أندرسن، آنذاك:”إن خطة الاغتيال استهدفت قادة الفرع الدنماركي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز المعارضة”.