بلجيكا: توجيه تهمة إلى مشتبه به جديد على خلفية اعتداءات باريس عام 2015

المصدر: ا ف ب

أفادت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم توجيه تهمة إلى مشتبه به جديد في نهاية كانون الأول/ديسمبر في بلجيكا، وإيداعه السجن؛ للاشتباه بتزويده الإرهابيين الذين شنوا هجمات باريس، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بالسلاح.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية، إريك فان دويس، لوكالة “فرانس برس”، أن المشتبه به الجديد في هذه الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلًا، ولا سيما في قاعة “باتاكلان” للحفلات الموسيقية، اعتقل قبل عيد الميلاد، ويشتبه بضلوعه في تأمين بنادق “الكلاشنيكوف” لمنفذي الاعتداءات.

وأكد المتحدث “توجيه تهمة الضلوع في أنشطة مجموعة إرهابية للمشتبه به”.

وذكرت صحيفة “لا ديرنيير اور” (آخر ساعة) التي كشفت النبأ، أن المشتبه به يدعى (محمد إ).

وقالت: إن المشتبه به له صلة بمحمد بكالي، الذي يُعتقد أنه قدم دعمًا لوجستيًا لمنفذي الاعتداءات، والذي اعتقل في بلجيكا بعد أسبوعين على تنفيذ الهجمات وتم تسليمه للسلطات الفرنسية.

ويشير المحققون البلجيكيون إلى أدلة تؤكد أن بكالي استأجر 5 سيارات على الأقل بين أيلول/سبتمبر، وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، استخدمها الإرهابيون الذين نفذوا الاعتداءات.

ويشتبه أيضًا في أن بكالي استأجر عددًا من الشقق باسم مزور.

وتبحث السلطات الفرنسية، التي تتعاون مع نظيراتها في بلجيكا، عن نحو 15 مشتبهًا بهم في سياق الاعتداءات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية، ويعتقد أن القسم الأكبر منها أعد في بروكسل.

وتبنى التنظيم أيضًا التفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة 32 شخصًا، إضافة إلى مئات الجرحى في العاصمة البلجيكية في آذار/مارس 2016.

ويُعتقد أن خلية بروكسل نفسها نفذت الاعتداءين الإرهابيين.

وتم الإعلان عن آخر التوقيفات عشية بدء محاكمة مهدي نموش، الفرنسي المتهم بقتل 4 أشخاص في المتحف اليهودي في بروكسل في أيار/مايو 2014.

ويقول المحققون: إن نموش كان في سوريا بين عامي 2013 إلى 2014، حيث التقى نجم العشراوي، أحد انتحاريي بروكسل.