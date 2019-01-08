الأمن المغربي يطيح بخلية موالية لـ”داعش” خططت لتنفيذ هجمات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بخلية متشددة خططت لتنفيذ هجمات داخل المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “مكتب الأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك خلية تتألف من 3 أشخاص، في عملية أمنية جرت صباح الثلاثاء”.

وأضاف البيان أنه “تم خلال العملية مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف”.

وتابع البلاغ أن “الأبحاث الأولية أظهرت أن “الخلية موالية لتنظيم داعش، وخطط أفرادها لتنفيذ عمليات بالمملكة، بعد أن اكتسبوا مهارات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم”.

وفككت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة عشرات الخلايا. وقبل أسابيع، شهدت بلدة ”إمليل” مقتل سائحتين اسنكندنافيتين على يد أشخاص تبين أنهم يعتنقون الفكر المتطرف.