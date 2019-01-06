تقرير إسرائيلي: القوات الأمريكية ستسلم قاعدة التنف لروسيا بـ”شروط”

أفاد موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا بعد حول موعد انسحابها من قاعدة التنف السورية القريبة من الحدود العراقية والأردنية، وأنها في النهاية ستسلم القاعدة للقوات الروسية بشروط.

وأشار الموقع في تقرير نشره مساء أمس، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيبحث موضوع هذه القاعدة وجدول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر التقرير بأن بولتون الذي وصل إلى “تل أبيب” أمس، سيؤكد لنتنياهو بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن جدول محدد لانسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها نحو 2000 جندي.

وتابع، “سيؤكد بولتون لنتنياهو أيضًا بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف الواقعة عند الحدود مع العراق”.

التزامات روسية

وأضاف نقلًا عن مصادر عسكرية، “رغم أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا هو أمر مؤكد، إلا أن مغادرتها قاعدة التنف الاستراتيجية لم تتحدد بعد، وهو أمر يعتمد على إبرام صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا… وسيتوقف تسليم القاعدة للقوات الروسية على قيام موسكو بتقديم التزامات، أولها عدم السماح للقوات الإيرانية والميليشيات المتحالفة معها بعبور الحدود بين العراق وسوريا، إضافة إلى شروط تتعلق بجنوب وغرب سوريا ومناطق الحدود مع الأردن وإسرائيل”.

ولفت التقرير، إلى أن الأردن وإسرائيل يعارضان من حيث المبدأ انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف، مشيرًا إلى أن عمان تتخوف من تسلل قوات إيرانية أو ميليشيات حليفة داخل الأردن ما يشكل تهديدًا مباشرًا ووشيكًا لأمنها.