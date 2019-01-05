الولايات المتحدة تخطط لخفض قواتها في الصومال

تعتزم الولايات المتحدة خفض وجودها العسكري في الصومال، وتقليل الغارات الجوية على تنظيم الشباب.

وذكر مسؤولان عبر فضائية NBC الإخبارية، أن تنظيم الشباب لا يزال يشكل تهديدًا على الصومال والبلدان المجاورة، إلا أنه لا يمثل خطرًا مباشرًا على الولايات المتحدة.

واعتبر المسؤولان أن هذه الخطوة تهدف “للتخفيف من مكافحة الجيش الأمريكي الإرهاب في إفريقيا؛ من أجل التركيز على منافستي الولايات المتحدة التقليديتين روسيا والصين”.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الجيش الأمريكي قلص مهامه في الصومال بتوجيهات من وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.

وأوضح المسؤول أن هناك سببًا آخر وراء الخطوة المتخذة في الصومال، وهو القبض على عدد كبير من قياديي تنظيم الشباب.

وأضاف: “يمكننا القول إن أهدافنا تناقصت في الصومال”.

وستتولى وكالة الاستخبارات الأمريكية مسؤولية قصف العناصر الإرهابية في الصومال في إطار الخطة، بحسب المسؤول.

ويوجد في الصومال حوالي 500 من موظفي البنتاغون ما بين مدني وعسكري، بحسب قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، لا يُعرف كم سيبقى منهم في الصومال في إطار الخطة الجديدة.

ونفذت الولايات المتحدة في الصومال 35 غارة جوية عام 2017 و45 غارة أخرى عام 2018، بحسب البنتاغون.