القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2019

يستهل المنتخب السوري، اليوم الأحد، مشواره في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، عندما يواجه نظيره الفلسطيني، ضمن المجموعة الثانية.

وتعول جماهير كرة القدم السورية كثيرًا على عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، لقيادة منتخبها لتحقيق انتصارات مهمة وكسر حاجز دور المجموعات على أقل تقدير.

ويسعى السومة، البالغ 29 عامًا، لوضع بصمة قوية منذ بداية البطولة، من خلال التسجيل في مرمى المنتخب الفلسطيني.

ووعد السومة جماهير الكرة السورية بالوصول لأدوار متقدمة في بطولة كأس آسيا الحالية، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني بيرند ستينغ كثيرًا في إنجاح مهمته بقيادة نسور قاسيون في الحدث القاري.

وكان المنتخب السوري قد تأهل إلى بطولة آسيا، بعد حلوله في الوصافة بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 6 وتلقى هزيمتين، وفي المشاركة الأخيرة للمنتخب السوري نسخة 2011 ودع من مرحلة المجموعات، حيث بدأ بالفوز على السعودية، ولكنه تلقى هزيمتين أمام اليابان والأردن حيث حل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، ويتطلع اليوم إلى بداية جيدة وبروح جديدة عقب تميزه اللافت في التصفيات.

أما المنتخب الفلسطيني فقد رفع راية التحدي في مواجهة اليوم، وحضر باكرًا إلى الدولة، وتدرب بكامل نجومه المحترفين والمحليين، رافضًا أن يكون محطة عبور للفرق الأخرى إلى الدور الثاني واختتم تدريباته أمس، في ملعب الشارقة بروح معنوية عالية بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، حيث كان يتدرب في الثلاثة أيام الماضية على ملعب المدينة الجامعية التي انتقل إليها من أبوظبي والتي حضر إليها باكرًا.

تتابعون اليوم عبر قناة الكاس EXTRA one: مباراة سوريا × فلسطين الساعة 19:00 #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/ebSZusmOAP — قناة الكأس (@alkasschannel) January 6, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA TWO HD”، بتعليق حفيظ الدراجي وخالد الحدي.