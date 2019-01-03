شاهد.. فتاة إيرانية تتحدى رجل دين طاردها بمحطة مترو (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة رجل دين معمم لفتاة في محطة للمترو بالعاصمة الإيرانية طهران يحاول إرغامها على وضع الحجاب.

ويظهر رجل الدين المعمم في مقطع الفيديو وهو يصرخ في وجه الفتاة، التي تحدته بخلع الحجاب أمامه، وسط محاولات من المارة لاحتواء الموقف.

وكانت الفتاة التي طاردها رجل الدين، قد طلبت من صديقتها أن تصور المشهد.

وانطلقت في إيران حركة عنوان ” كاميرتي سلاحي ” النسائية خلال الأشهر الأخيرة بهدف توثيق لتوثيق انتهاكات الشرطة الدينية وتجاوزات رجال الدين على النساء في إيران.