طالبان: أجرينا مفاوضات في طهران حول أفغانستان

أكد المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن الحركة أجرت مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران حول أوضاع أفغانستان.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية: إن “وفدًا من حركة طالبان قام بزيارة إلى طهران والتقى مسؤولين إيرانيين؛ للتشاور حول أوضاع أفغانستان بعد الاحتلال وإحلال السلام في البلد والمنطقة”، مضيفًا أن “ممثلي حركة طالبان يقومون بزيارات مستمرة لدول الجوار؛ من أجل جلب دعم سياسي وأخلاقي من هذه الدول، والتعاون لإنهاء احتلال أفغانستان وإحلال السلام فيها”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد إيران عبر لسان المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، أمس الإثنين، أن وفدًا من حركة طالبان زار طهران لإجراء المحادثات بشأن أفغانستان.

وناقش وفد طالبان مع إيران “وضع ما بعد الاحتلال واستعادة السلام والأمن في أفغانستان والمنطقة”، حسبما ذكرت تقارير صحفية في وسائل الإعلام الإيرانية، مشيرة إلى أن المحادثات تهدف إلى وضع معايير للمفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وقال قاسمي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة، أمس الإثنين: “لقد أجروا مفاوضات شاملة مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي”، مشيرًا إلى أن “عراقجي سيتوجه خلال الأسبوعين المقبلين إلى أفغانستان لمواصلة المفاوضات مع طالبان”.

وقال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قبل أيام، إن المسؤولين الإيرانيين التقوا مع طالبان، وإن تفاصيلها كانت مشتركة مع الحكومة الأفغانية.