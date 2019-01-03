وزير الاتصالات الإيراني يوضح موقفه من حجب “إنستغرام”

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي، معارضته لقرار السلطات القضائية حجب تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” الذي يستخدم بشكل واسع في إيران.

وقال جهرمي خلال حديثه للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، يوم الأربعاء، إن “السلطات التي تقف وراء قرار حجب إنستغرام عليها أن توضح للناس السبب الذي دفعها لهذا القرار”.

وأضاف: “عليهم أن يوضحوا للناس ماذا سيحدث بعد حجب إنستغرام، هل ذلك سيقلل ويخفض من حجم الجريمة.. يجب أن يكون الحجب له استنتاجات عقلانية”، على حد قوله.

وكان سكرتير لجنة الحجب في المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، جواد جاويدنيا، كشف الثلاثاء، عن صدور أمر قضائي بحجب موقع “إنستغرام”، مشيرًا إلى فشل خطة “الحجب الذكي” التي طبقت بغرض تنقیح المحتوى الذي ينشر على “إنستغرام”.

واتهم جاويدنيا خلال مقابلة مع مجلة إيرانية حكومة الرئيس حسن روحاني، بـ”عدم التعاون في تطبيق تنقيح المحتوى الذي ينشر على إنستغرام”.

وحجبت السلطات الإيرانية في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، موقع وتطبيق “تلغرام” الذي يعتبر الموقع الأول من حيث عدد المستخدمين في البلاد، إذ بلغ عدد المسجلين فيه نحو 45 مليون إيراني.

وفي كانون الأول/ يناير من العام الماضي، نشر موقع “Statista”، إحصائيات عن قائمة تضم 10 بلدان لأكبر عدد من مستخدمي “إنستغرام”، حيث تم تصنيف المستخدمين الإيرانيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 24 مليونًا في المرتبة السابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل واندونيسيا والهند وتركيا وروسيا.