خلال استقباله قيادة حركة “الجهاد” الفلسطينية.. خامنئي يتعهد بإزالة إسرائيل

تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، بمواصلة عملية ما وصفها بـ”محو إسرائيل والقضاء على النظام الصهيوني”.

جاء ذلك، خلال استقباله وفدًا من حركة الجهاد الفلسطينية برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

وقال خامنئي إن “عملية محاصرة النظام الصهيوني ومحوه سوف تستمر طالما هناك مقاومة وصمود في فلسطين”، مضيفًا أن “الشعب الفلسطيني سينتصر على الأعداء في المستقبل القريب”.

وخاطب خامنئي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قائلًا إن “انتصار الشعب الفلسطيني مرهون بالمقاومة”.

وأضاف خامنئي أن “فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن ترجع الكيان الصهيوني في حرب الـ 22 يومًا وحرب الـ 8 أيام”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نفى الأسبوع الماضي في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية، الاتهامات بأن بلاده تسعى إلى محو إسرائيل، وتساءل مستغربًا: “متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل”

وشدد على أن بلاده لم “تقل أبدًا إنها ستمحو إسرائيل من الخريطة” ورد على السؤال قائلًا: “أرني مسؤولًا إيرانيًا واحدًا قال ذلك.. لم يقل أحد هذا الأمر”.