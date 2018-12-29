تظاهرة للجامعيين في طهران ضد مستشار خامنئي (فيديو وصور)

نظَّم المئات من طلاب الجامعة الإسلامية الحرة في العاصمة الإيرانية طهران، فرع العلوم والبحوث، اليوم السبت، تظاهرة في حرم الجامعة ضد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، للمطالبة باستقالته من منصبه في الجامعة.

وتأتي التظاهرات وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية على خلفية مصرع 10 طلاب جامعيين، وإصابة العشرات بجراح، نتيجة انقلاب حافلة داخل حرم الجامعة يوم الاثنين الماضي.

وقال موقع “سحام نيوز” المقرَّب من معسكر الإصلاحيين في إيران، إن المئات من طلاب الجامعة الحرة الإسلامية في العاصمة طهران نظموا وقفة احتجاجية ضد رئيس مجلس أمناء الجامعة علي أكبر ولايتي، وطالبوه بتقديم استقالته على خلفية مصرع 10 من الطلاب الجامعيين نتيجة انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم.

كما هتف طلاب محتجون بشعارات ضد مستشار خامنئي “علي أكبر ولايتي”، وطالبوا بمحاكمته بسبب فشله في إدارة الجامعة الإسلامية الحرة.

ونقل الموقع عن مصادر طلابية أن “الطلاب رفضوا الدخول إلى قاعات الدروس والمحاضرات، وأصروا على البقاء في باحة كلية العلوم والبحوث في الجامعة الإسلامية الحرة”.

وقدَّم رئيس الجامعة الإسلامية الحرة في إيران “فرهاد رهبر”، في 28 شباط/فبراير الماضي، استقالته من منصبه احتجاجًا على تزايد عدد فصل الأساتذة الذين ينتمون للتيار الإصلاحي في إيران، وضغوط تعرَّض لها من مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية “علي أكبر ولايتي”.

وتعد الجامعة الإسلامية الحرة واحدة من أعرق الجامعات، وتأسست جامعة آزاد في آب/أغسطس العام 1982 تحت شعار “الطموح الإيراني للعالمية” برعاية الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتأثرت جامعة آزاد الإسلامية (الحرة) بالتوتر السياسي الحالي الذي تشهده البلاد بين التيارات السياسية، وتغيّرت أحوالها بعد فترة وجيزة من رحيل رفسنجاني، مؤسسها ورئيس مجلس أمنائها لسنوات طويلة، ويرأسها حاليًا “علي أكبر ولايتي” مستشار خامنئي.