سيناتور أمريكي يقول إنه سيطلب من ترامب إعادة النظر في الانسحاب من سوريا

أفاد سيناتور جمهوري كبير إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال غداء في البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن يُعيد النظر في قراره سحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا، وأن يترك بعض القوات هناك.

وحذّر السيناتور لينزي جراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم “داعش” بإعادة تنظيم صفوفه، كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون فلول التنظيم المتشدد، وسيعزّز أيضًا من قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا إنه سيطلب من ترامب “الجلوس مع الجنرالات، وإعادة النظر بكيفية القيام بذلك، من خلال عدم التعجل في الأمر، والتأكد من أننا اتخذنا القرار الصائب، وضمان عدم ظهور التنظيم المتشدد مرة أخرى، وعدم تسليم سوريا للإيرانيين”.

وقال جراهام خلال حديث لمحطة (سي.إن.إن):”أريد أن أخوض الحرب في فناء العدو وليس على أراضينا”.

وأشاد جراهام بترامب، الذي زار القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي، لإعلانه بقاء قوة أمريكية هناك، لكنه قال إن تنظيم داعش يظل يمثل تهديدًا محتملًا شمال شرق سوريا مع احتفاظه بالسيطرة على مساحات محدودة من الأراضي.

وأضاف:”لهذا السبب نحتاج للاحتفاظ ببعض جنودنا هناك”.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تدرس خططًا “لانسحاب مخطط ومدروس”. وقال مصدر مطلع على الأمر إن أحد الخيارات هو فترة انسحاب مدتها 120 يومًا.

وجراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ورغم أنه حليف لترامب لكنه يعارض بعض قراراته ذات الصلة بالسياسة الخارجية.