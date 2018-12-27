لهذا السبب.. حجزت إسرائيل على العائدات المالية للسلطة الفلسطينية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حجز أموال العائدات المالية “الضرائب” للسلطة الفلسطينية، إلى حين دفع تعويضات عملاء لإسرائيل تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، إن مأمور التنفيذ في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرر الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية.

ووفقًا للصحيفة، جاء قرار الحجز على أموال الضرائب الفلسطينية، بعد رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لـ52 فلسطينيًا اعتقلوا في سجون السلطة بتهمة التعاون مع إسرائيل.

وزعمت الصحيفة، أن التعويضات جاءت بسبب ما تعرض له عملاء لإسرائيل داخل سجون السلطة الفلسطينية من معاملة وحشية نفسية وجسدية، تسببت لهم بأضرار صحية وعقلية.

وذكرت أن مكتب التنفيذ، أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب لحين دفع مبلغ 14 مليون شيكل إسرائيلي، وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.