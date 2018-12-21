عريقات: السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي عاجزة على الاستمرار

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية “في وضعها الحالي غير قادرة على الاستمرار”.

وقال عريقات في تصريحات صحافية يوم الخميس، إن “المشروع الأساسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو تدمير السلطة الفلسطينية وفصل غزة عن الضفة الغربية”.

وأضاف عريقات أن “نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية وهو يدرك أنه لا دولة فلسطينية بدون غزة”، مشيرًا إلى أن “نتنياهو يريد سلطة بدون سلطة واحتلالا بدون كلفة وغزة خارج الإطار الفلسطيني”.

وأوضح أن “المرحلة الانتقالية انتهت ويجب ألا نكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقات”.

وتابع أن “إسرائيل ليست بحاجة إلى تنسيق أمني مع السلطة لأنها تستبيح كل شيء بالضفة الغربية، وهي تريد استبدال مبدأ الدولتين بما أسمته دولة بنظامين”.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن “السلطة مستعدة للسلام على أساس الدولة الفلسطينية وحدود 67 وحق عودة اللاجئين”.

واعتبر أن “الذي يطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ويطالب بحق اللاجئين وفق قرار 194، ودولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، والإفراج عن الأسرى، سيكون مصيره نفس مصير ياسر عرفات”.