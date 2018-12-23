العراق: سنتخذ “إجراءات احتياطية” لمواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا

أعلن العراق عن اتخاذ عدد من “الإجراءات” بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

وبحث المجلس، وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة العراقية، “عددًا من القضايا، وفي مقدمتها قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة”.

وأكد عبد المهدي أن “الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد، واتخاذ الاستعدادات لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وتكثيف الجهود من قِبل القوات (العراقية) لمنع أي محاولة إرهابية لتنظيم داعش”.

ووجَّه رئيس الحكومة، إلى “وضع خطة شاملة ومركزة، ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه، وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته”.

وأضاف عبد المهدي أن “الجانب الأمريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم لقواته الأمنية”.