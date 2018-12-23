الجيش الإسرائيلي: الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يؤثر على قدراتنا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، الأحد، إن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، “لن يؤثر على قدرة قواته في حماية حدودها أو الرد على إيران وحزب الله”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن “أيزنكوت” قوله: “القرار الأمريكي بسحب القوات من سوريا حدث هام، لكن لا ينبغي المبالغة فيه”.

وأضاف: “منذ سنوات، نتعامل بمفردنا مع هذه الجبهة (السورية)، ويعمل الجيش الإسرائيلي بصورة مستقلة”.

وتابع: “نعمل وفقًا لمصالح دولة إسرائيل، وقد تم اتخاذ القرار (الأمريكي) في وقت وصلت فيه العلاقات بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي إلى ذروتها”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أن إسرائيل “ستواصل العمل ضد محاولات إيران للتموضع في سوريا، وذلك بدعم كامل من الولايات المتحدة”.

وأضاف نتنياهو: “لن نخفف من وتيرة جهودنا، بل سنعززها”.

كما شدد على أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، “لن يؤثر على إسرائيل”، وأن الأخيرة “ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها على الساحة السورية، حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية منها”.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء سحب قوات بلاده من سوريا، وقال إنه “بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لأن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن”.

وأثار القرار الأمريكي مخاوف وسائل إعلام ومراقبين في تل أبيب، رأوا أنه قد يعزز من التواجد الإيراني في سوريا، وعلى مقربة من الحدود الإسرائيلية.

واعتبرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن القرار الأمريكي يشكل “صفعة مؤلمة” لإسرائيل.

وأضافت: “ترامب ادعى تحقيق النصر على داعش .. لكن من وجهة نظر إسرائيل، فإن المنتصر الوحيد من هذا القرار هي إيران، كما خسرت تل أبيب البطاقة التي كانت تواجه بها القيادة الروسية”، في إشارة للوجود الأمريكي بسوريا.

فيما وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، القرار الأمريكي بأنه “مقدمة لتعزيز سيطرة كل من روسيا وإيران على سوريا”.