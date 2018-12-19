واشنطن تبحث سحب قواتها من سوريا.. وموسكو تعتبر الوجود الأمريكي عقبة أمام التسوية

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد، فيما اعتبرت روسيا أن الوجود الأمريكي يشكل عقبة أمام محاولات التوصل إلى تسوية سلمية.

وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمد للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن وجود القوات الأمريكية في سوريا أصبح عقبة خطيرة أمام التوصل لتسوية سلمية، واتهمت واشنطن بالإبقاء على قواتها هناك بصورة غير قانونية.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية بقولها: “أصبح الوجود الأمريكي غير القانوني في سوريا عقبة خطيرة في طريق التسوية”.