إصابة شرطي في إطلاق نار باتجاه عناصر أمن قرب الخارجية الروسية وسط موسكو

أصيب شرطي روسي بعد إطلاق مسلح النار باتجاه مجموعة من عناصر الأمن في وسط العاصمة موسكو، اليوم الخميس، وفق ما نقلت فرانس برس عن لجنة تحقيق روسية.

وحسب المحققين، فإن “رجلًا فتح النار من دون سبب” على عناصر من الشرطة كانوا يمرون على مقربة منه في أحد شوارع موسكو، قرب مقر وزارة الخارجية.

ورد عناصر الشرطة على مطلق النار؛ ما أدى إلى إصابته، ليتم نقله إلى المستشفى لاحقًا.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر في الشرطة الروسية قوله: إن عناصر الأمن الذين استُهدفوا بالهجوم كانوا جزءًا من القوة الخاصة المكلفة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية الغربية في روسيا.