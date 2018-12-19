الرئاسة العراقية: برهم صالح لم يقرر بعد زيارة سوريا

نفت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن عزم الرئيس برهم صالح زيارة سوريا قريبًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي في بيان مقتضب: إن “الرئيس برهم صالح، يتواصل مع كل دول الجوار، ولم يقرر بعد ترتيبات لزيارة العاصمة السورية دمشق”.

وأضاف الفيلي، أن “الأنباء التي تحدثت عن زيارة صالح إلى دمشق بعد أيام غير صحيحة”.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلت عن مصدر دبلوماسي عراقي قوله، إن “الرئيس العراقي برهم صالح سيقوم بزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة”.

ومنذ تسلمه منصبه رئيسًا للعراق، قام برهم صالح بعدة زيارات خارجية شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن وإيران.