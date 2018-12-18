الكويت تطالب غوتيريش بتقرير شهري مكتوب حول تنفيذ إسرائيل قرار وقف الاستيطان

طالبت الكويت اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن يقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تقريرًا شهريًا مكتوبًا بشأن تنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي “2334”، الداعي إلى وقف الاستيطان.

جاء ذلك خلال إفادة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في جلسة المجلس الدورية حول الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال العتيبي: “نأسف لأن الأمين العام للأمم المتحدة، لم يقدم إلينا تقارير مكتوبة حول تنفيذ القرار 2334، والاكتفاء بتقرير واحد مكتوب كل سنة.. نحن نريد تقارير شهرية مكتوبة عملًا بقرار المجلس 2334”.

وطالب القرار رقم “2334”، الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، بـ”وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأكد أنّ “المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

كما طلب القرار من الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن “تقدم تقريرًا شهريًا مكتوبًا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ إسرائيل لهذا القرار”، وهو الأمر الذي لم تنفذه الأمانة العامة إلا مرة واحدة منذ صدور قرار المجلس في كانون الأول/ديسمبر 2016.

في المقابل، اكتفى المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بقوله إن الأمين العام سيسعى إلى تقديم تقارير مكتوبة إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار “2334”.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.