في ظل تصعيد إسرائيل بالضفة الغربية.. مصر تحاول إنقاذ “هدنة” غزة  

في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، كشفت مصادر فلسطينية، أن المخابرات تواصلت خلال الساعات الماضية مع الفصائل؛ لتثبيت الهدنة التي جرى التوصل إليها الشهر الماضي، في قطاع غزة.

ويأتي الاتصال الذي أجراه وفد المخابرات المصرية المعني بملف المصالحة الفلسطينية، بالفصائل، بعد أن أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ومقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن مصر “تعهدت للفصائل بالتواصل مع سلطات الاحتلال؛ لوقف التصعيد الأخير من الجانب الإسرائيلي”.

ولفتت إلى أن الوفد “عجل بزيارته للضفة الغربية وغزة، لتكون الأسبوع الجاري بدلًا من الأسبوع المقبل”، مبينةً أن هناك “تجاوبًا كبيرًا لدى الفصائل بوقف التصعيد حتى قدوم الوفد المصري، خلال أيام قليلة”.

وقال القيادي بحركة فتح، أيمن الرقب، “إن الهدنة قائمة ولن تتأثر بالأحداث الأخيرة في ظل التحركات المصرية الجديدة”.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن مصر “تحاول استمرار تلك الهدنة؛ من أجل التوصل لحل سلمي نهائي في تلك القضية”.

بدوره، أكد القيادي بحركة حماس، أحمد حسن، أن الحركة “تلقت اتصالات من عدة جهات مصرية؛ للحيلولة دون التصعيد والرد على الممارسات الإسرائيلية الأخيرة”.

وقال حسن في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن الوفد المصري “سيعمل عقب وصوله إلى غزة على عقد اجتماعات مع الفصائل؛ للحديث عن الورقة الجديدة التي اقترحتها مصر مؤخرًا لإنجاح المشاورات”.