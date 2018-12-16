مصر ترفع أسعار “أدوية الفقراء” بنسب تصل إلى 100%

أعلنت وزارة قطاع الأعمال في مصر، اليوم الأحد، عن موافقة وزارة الصحة على تحريك أسعار الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال.

وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال، إن شركات هذا القطاع تنتج نحو 10% من الأدوية الموجودة بالأسواق المحلية والتي يرمز لها بـ”أدوية الفقراء”، مبينًا أن الزيادة الجديدة ستشمل نحو 500 صنف دوائي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الزيادة الجديدة ستتراوح بين 50 إلى 100%، مشيرًا إلى أن أسعار تلك الأدوية رخيصة، ولا تناسب كلفة إنتاجها.

أمين عام نقابة صيادلة مصر، أيمن عثمان، قال إن “الزيادة الجديدة ستشمل كافة الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال والتي تمثل نسبة تتخطى الـ6%”، موضحًا أن “الشركات تنتج أدوية لكافة الأمراض ولكن بأسعار مخفضة “.

وأضاف عثمان لـ”إرم نيوز”، أن “زيادة أسعار الأدوية كان مطلبًا من نقابة الصيادلة لتخفيض حجم الخسائر التي ضربت هذا القطاع، ودفعت بعض الشركات إلى الإحجام عن إنتاج وطرح الأدوية في السوق المحلي، وكذلك إقبال الشركات الأخرى على تقليل الكميات التي تنتجها من الأدوية”.

ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص “استطاعت الاستحواذ على نحو 94% من السوق بعدما نالت ثقة المستهلك وساعدتها وزارة الصحة من خلال الزيادات التي أقرتها مؤخرًا في تطوير نفسها وزيادة عملها بصورة أكبر”.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بالموافقة على رفع شركات القطاع الخاص الأدوية الأكثر مبيعًا لديها، ما أثر على المواطن البسيط، كما زاد من نقص بعض الأدوية لعدم اهتمام الشركات بها.

بدوره طالب وكيل نقابة الصيادلة، مصطفى الوكيل، “وزارة الصحة بإعداد دراسة شاملة للزيادة الجديدة قبل إقرارها”، مشددًا على أن “سوق الدواء يحتاج إلى ضوابط لتقليل الهوة بين شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة”.

ودعا الوكيل في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، وزارة الصحة لمراعاة المرضى من ذوي الاحتياجات الضعيفة في تلك الزيادة مع مراجعة أسعار الدواء الذي تنتجه الشركات الخاصة أيضًا.

وأبدت جمعية حماية المستهلك تخوفها من الزيادة الجديدة، كونها ستطال أدوية الفقراء في البلاد، داعية إلى ضرورة إشراك المؤسسات المجتمعية في إقرار الزيادة الجديدة لمراعاة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر العام الماضي، زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف بنسب تبدأ من 30% وتصل إلى 50%.

وكان قد كشف تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية، ارتفاع مبيعات شركات الأدوية العاملة في مصر خلال 2017، بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

وبلغت مبيعات شركات الأدوية العاملة في مصر 11.5 مليار جنيه (638 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2017.